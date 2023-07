News

"Midge Ure: Gift" erscheint als "Deluxe Edition" auf CD & LP

Chrysalis veröffentlicht "Midge Ure: Gift" im September als "Deluxe Edition" auf CD & LP. Das remasterte erste Solo-Album des Ultravox-Sängers aus dem Jahr 1985 erscheint als 4 CD-Set im Hardcover-Book sowie als Doppel-LP. Während die Deluxe Vinyl-Edition lediglich fünf "Extended Versions" von Songs wie "If I Was" enthält, sind in dem CD-Set noch weitaus mehr Songs, B-Seiten, Maxi-Versionen, Demos und Live-Aufnahmen inklusive einem Konzert aus dem Jahr 1985 in der Londoner Wembley Arena zu finden.

Die "Midge Ure: Gift" Deluxe Editionen sollen ab dem 22.09.2023 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

