Michael Keaton spielt noch einmal "Batman"

Michael Keaton spielt noch einmal "Batman". Neben dem neuen Batman-Kino-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle produziert Warner auch noch einen neuen "Batgirl"-Film, in dem Michael Keaton an der Seite von Leslie Grace zu sehen sein soll. Keaton spielte die Hauptrolle des Comic-Helden 1989 im Batman-Film von Tim Burton und 1992 auch in "Batmans Rückkehr".

"Batgirl" wird voraussichtlich nicht ins Kino kommen sondern exklusiv beim Streaming-Dienst HBO Max gezeigt, der in Deutschland bislang noch nicht verfügbar ist. Sehr wahrscheinlich dürfte daher hierzulande eine Ausstrahlung bei Sky sein. In weiteren Rollen sind bei "Batgirl" auch J.K. Simmons und Brandon Fraser dabei. Der Film wird voraussichtlich im kommenden Jahr bei HBO Max gezeigt. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Der neue "Batman"-Kino-Film von Matt Reeves soll voraussichtlich am 03.03.2022 in Deutschland starten.

