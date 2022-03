News

Marvel: "Moon Knight" startet bei Disney+

Marvels "Moon Knight" startet bei Disney+. Die neue Streaming-Serie mit Oscar Isaac, Ethan Hawke und May Calamawy wird ab dem 30.03.2022 exklusiv bei Disney+ gezeigt. Die erste Staffel von "Moon Knight" besteht aus sechs Episoden, die jeweils im Wochentakt erscheinen. Marvel hat mit dem neuen Superhelden noch viel vor. Denn neben der Serie soll "Moon Knight" auch zukünftig in den Marvel-Kinofilmen zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem gutmütigen Verkäufer in einem Geschenkeshop, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

Im Kino geht es im Marvel-Universum ab Mai mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" weiter. Fürs Heimkino wurde im Februar "Eternals" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Im April erscheint von Sony außerdem "Spider-Man: No Way Home" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

www.disneyplus.com

