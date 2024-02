News

"The Departed - Unter Feinden" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "The Departed - Unter Feinden" im April auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson und Mark Wahlberg aus dem Jahr 2006 erscheint am 25.04.2024 erstmals auf Ultra HD Blu-ray und wird in der Erstauflage als Steelbook angeboten.

"The Departed" ist ein Remake des Films "Infernal Affairs" von Weiqiang Liu und Alan Mak und wurde 2007 mit mehreren Oscars ausgezeichnet.

