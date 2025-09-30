News

"Yes: Fly From Here - Return Trip" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc + CD & LP

Cherry Red veröffentlicht "Yes: Fly From Here - Return Trip" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die alternative Version des 2011er-Albums "Fly From Here" aus dem Jahr 2018 wurde um mehrere Instrumental-Tracks erweitert und wird auf Blu-ray Disc zusätzlich mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Richard Whittaker präsentiert. Der Verkaufsstart ist für den 28.11.2025 geplant.

Tracklisting

1 Overture

2 Pt I - We Can Fly

3 Pt II - Sad Night at The Airfield

4 Pt III - Madman at The Screens

5 Pt IV - Bumpy Ride

6 Pt V - We Can Fly Reprise

7 The Man You Always Wanted Me to Be

8 Life On a Film Set

9 Hour Of Need

10 Solitaire

11 Don't Take No for an Answer

12 Into The Storm

bereits erhältlich:

