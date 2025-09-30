News

"Yes: Fly From Here - Return Trip" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc + CD & LP

01.10.2025 (Karsten Serck)

Cherry Red veröffentlicht "Yes: Fly From Here - Return Trip" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die alternative Version des 2011er-Albums "Fly From Here" aus dem Jahr 2018 wurde um mehrere Instrumental-Tracks erweitert und wird auf Blu-ray Disc zusätzlich mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Richard Whittaker präsentiert. Der Verkaufsstart ist für den 28.11.2025 geplant.

Tracklisting

1  Overture
2  Pt I - We Can Fly
3  Pt II - Sad Night at The Airfield
4  Pt III - Madman at The Screens
5  Pt IV - Bumpy Ride
6  Pt V - We Can Fly Reprise
7  The Man You Always Wanted Me to Be
8  Life On a Film Set
9  Hour Of Need
10  Solitaire
11  Don't Take No for an Answer
12  Into The Storm

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK