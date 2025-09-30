"Yes: Fly From Here - Return Trip" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc + CD & LP
Cherry Red veröffentlicht "Yes: Fly From Here - Return Trip" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die alternative Version des 2011er-Albums "Fly From Here" aus dem Jahr 2018 wurde um mehrere Instrumental-Tracks erweitert und wird auf Blu-ray Disc zusätzlich mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Richard Whittaker präsentiert. Der Verkaufsstart ist für den 28.11.2025 geplant.
Tracklisting
1 Overture
2 Pt I - We Can Fly
3 Pt II - Sad Night at The Airfield
4 Pt III - Madman at The Screens
5 Pt IV - Bumpy Ride
6 Pt V - We Can Fly Reprise
7 The Man You Always Wanted Me to Be
8 Life On a Film Set
9 Hour Of Need
10 Solitaire
11 Don't Take No for an Answer
12 Into The Storm
