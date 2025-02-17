News

"MadS – Im Rausch der Nacht" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

17.02.2025 (Karsten Serck)

Capelight veröffentlicht "MadS – Im Rausch der Nacht" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der französische Horror-Thriller erscheint am 24.04.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray im Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

MadS – Im Rausch der Nacht [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]

Bildformat: 2,39:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Französisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet mit einem Text von Leonhard Elias Lemk

