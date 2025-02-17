News
"MadS – Im Rausch der Nacht" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
17.02.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "MadS – Im Rausch der Nacht" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der französische Horror-Thriller erscheint am 24.04.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray im Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
- MadS – Im Rausch der Nacht - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- MadS – Im Rausch der Nacht [Blu-ray] bei Amazon.de
- MadS – Im Rausch der Nacht - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- MadS – Im Rausch der Nacht [Blu-ray] bei jpc.de
MadS – Im Rausch der Nacht [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Bildformat: 2,39:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Französisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch
Anzeige
Bonusmaterial:
24-seitiges Booklet mit einem Text von Leonhard Elias Lemk
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.