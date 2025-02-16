News
"Die purpurnen Flüsse" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
17.02.2025 (Karsten Serck)
Tobis veröffentlicht "Die purpurnen Flüsse" (Les rivières pourpres) im April auf Ultra HD Blu-ray. Der französische Thriller von Mathieu Kassovitz aus dem Jahr 2000 mit Jean Reno und Vincent Cassel erscheint am 04.04.2025 im Vertrieb von Leonine als Ultra HD Blu-ray inklusive Blu-ray Disc im Mediabook.
