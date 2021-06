News

Liam Neeson-Thriller "The Marksman" auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Marksman - Der Scharfschütze" (The Minuteman) im August auf Blu-ray Disc. Der neue Action-Thriller mit Liam Neeson im Kampf gegen ein mexikanisches Kartell erscheint als Heimkino-Premiere am 20.08.2021 auf Blu-ray Disc und DVD. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

The Marksman (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Making of

Interview - Liam Neeson