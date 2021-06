News

"Wonder Woman 1984" bald auch in Deutschland auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Wonder Woman 1984" laut Angaben von jpc am 02.09.2021 in Deutschland auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray. Bereits am 10.06.2021 erscheint das zweite Wonder Woman-Abenteuer mit Gal Gadot zum digitalen Kauf und Verleih. Je nach Plattform wird der Film auch in Ultra HD & HDR angeboten und so ist auch bereits die 4K-Version bei Amazon Prime Video vorbestellbar.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton sowie Unterstützung für HDR10, HDR10+ und Dolby Vision ausgestattet sein.

Bei Amazon.de ist "Wonder Woman 1984" bereits seit einiger Zeit als Import-Version auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray wird sogar als Steelbook angeboten. Dabei handelt es sich um die britischen Versionen mit englischem Dolby Atmos-Ton aber ohne deutsche Synchronfassung, die auf der bereits getesteten italienischen Ultra HD Blu-ray enthalten ist. Offizieller Verkäufer der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist Amazon.co.uk.

bereits erhältlich:

Wonder Woman 1984 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1 (HDR10, HDR10+ & Dolby Vision

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

The Making of WONDER WOMAN 1984: Expanding the Wonder

Die Amazonen

Gal & Kristen: Freundinnen für immer

Klein, aber mächtig

Szenenstudie: Verfolgungsjagd

Szenenstudie: Einkaufszentrum

Spaß mit Gal & Krissy

Black Gold Werbespot

WONDER WOMAN 1984 Retro Remix

Gag Reel