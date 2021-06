News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Finaler "Conjuring 3"-Trailer online

Warner hat in den USA den finalen Trailer für "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (The Conjuring: The devil made me do it) veröffentlicht.

Der neueste Film der Horror-Reihe soll in den deutschen Kinos laut den aktuellen Planungen voraussichtlich ab dem 01.07.2021 zu sehen sein. In einigen Städten ist der Start im Rahmen der "Fantasy Filmfest Nights XL" bis zu zwei Wochen früher geplant.