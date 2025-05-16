News

Keith Jarrett-Drama "Köln 75" erscheint auf Blu-ray Disc

Alamode veröffentlicht "Köln 75" auf Blu-ray Disc. Das Musik-Drama von Ido Fluk über die chaotischen Hintergründe des "The Köln Concert" von Keith Jarrett im Januar 1975 läuft bereits seit März in den deutschen Kinos und erscheint am 31.07.2025 mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews und Trailer geplant.

