News

HEOS jetzt mit Qobuz Connect-Support und 60-tägigem Testabo

Bildquelle: Masimo / Qobuz

Der französische Streamingdienst Qobuz hat die Qobuz Connect-Funktion vorgestellt, mit der sich das qualitativ hochwertige Audiosignal des Streamingdienstes direkt mit der Qobuz-eigenen App an kompatible Geräte übertragen lässt.

Nahezu im gleichen Atemzug haben Denon und Marantz die Unterstützung von Qobuz Connect für alle HEOS Built-in Geräte bekanntgegeben. Die Integration erweitert die HiRes-Streaming-Möglichkeiten auf HEOS Produkten neben TIDAL und Deezer.

Denon und Marantz bieten für einen begrenzten Zeitraum ein 60-tägiges kostenloses Testabonnement für Qobuz an. Unter folgenden Links kann man mit den Codes (Denon: AE91BB72 / Marantz: A4BE8611) sich für das Testabo registrieren:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.