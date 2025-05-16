News

"Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3" startet im Juli

16.05.2025 (Karsten Serck)

Paramount+ hat den Start für die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" jetzt offiziell für den Juli angekündigt. Die neuen Folgen sollen ab dem 17.07.2025 bei dem Streaming-Dienst zu sehen sein. Zum Staffelauftakt werden gleich zwei Folgen gezeigt, die weiteren werden dann jeweils wöchentlich veröffentlicht. Eine vierte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits in Produktion.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK