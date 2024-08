News

Jet Li "The Hero / The Enforcer" erscheint uncut auf Blu-ray Disc

Cargo veröffentlicht "The Hero" bzw. "The Enforcer" im November auf Blu-ray Disc. Der unter zwei Titeln bekannte Hong Kong Action-Film von Corey Yuen mit Jet Li aus dem Jahr 1995 soll ab dem 29.11.2024 im Handel erhältlich sein und erscheint auch in zwei verschiedenen Blu-ray-Varianten. Beide Blu-ray Discs enthalten die Uncut-Fassung mit FSK 18-Freigabe und verfügen neben dem kantonesischem und englischem Ton über zwei verschiedene deutsche Synchronfassungen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.