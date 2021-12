News

James Cameron bestätigt Remastering von "The Abyss"

James Cameron hat jetzt das Remastering seines Science Fiction-Klassikers "The Abyss - Abgrund des Todes" bestätigt. In einem Interview mit Space.com erkläre Cameron, dass bereits vor einigen Monaten die neue Abtastung von ihm persönlich begleitet wurde:

"So I just recently finished the high-def transfer a couple of months ago so presumably there’ll be Blu-rays and it will stream with a proper transfer from now on"

Eine konkrete Aussage zu einem Veröffentlichungstermin auf Blu-ray Disc trifft Cameron in dem Interview aber nicht und im Unterschied zu einem Instagram-Post des Coloristen Skip Kimball im Frühjahr 2019 mit Hashtags wie #4k #hdr erwähnt Cameron ein 4K-Master oder eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung mit keinem Wort.

Das Interview mit James Cameron fand im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des neuen Buches Tech Noir: The Art of James Cameron statt. "The Abyss" ist bislang nur auf DVD erhältlich.

