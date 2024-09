News

"Gefährliche Brandung - Point Break" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

StudioCanal veröffentlicht "Gefährliche Brandung" (Point Break) im August auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker von Kathryn Bigelow aus dem Jahr 1991 mit Patrick Swayze und Keanu Reeves als Undercover-Agent bei einer bankraubenden Surfer-Gruppe erscheint am 15.08.2024 als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Mediabook exklusiv im StudioCanal Plaion Online-Shop sowie parallel als 4K-remasterte Blu-ray Disc. Das 4K-Mediabook wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten. Zur Auswahl stehen ein kreiertes Artwork der französischen Designerin Flore Maquin und ein neues Poster-Artwork. Noch vor der Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung kommt die restaurierte Fassung von "Gefährliche Brandung" im Rahmen der BEST OF CINEMA Event-Reihe bereits am Dienstag, den 6. August noch einmal ins Kino.

Die neue 4K Restaurierung von "Gefährliche Brandung" fand bei "Illuminate Hollywood" in Aufrag des Shout!-Labels statt. Als Grundlage diente das 35mm Interpositiv, an dessen 4K Scan ein detailiertes Color Grading vorgenommen wurde. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD-MA 5.1-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind neben einem 32-seitigen Buchteil noch Featurettes, Deleted Scenes und Trailer geplant.

Update: Die neue Blu-ray Disc mit 4K-Remastering ist inzwischen auch bei Amazon.de vorbestellbar.

Gefährliche Brandung - Point Break (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10/Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Featurettes, Deleted Scenes, Trailer

