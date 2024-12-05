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IAD erweitert Vertriebsportfolio um Zavfino

Bildquelle: IAD / Zavfino

IAD erweitert das Vertriebsportfolio um die Audiokomponenten des kanadischen Herstellers Zavfino. Zavfino ist bekannt für besonders hochwertige Plattenspieler, Tonarme und Kabel und steht für innovative Technologien und exzellente Fertigungsqualität im High-End-Segment. IAD übernimmt den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bei den Kabeln setzt man auf OCC-Kupfer, emailliertes Silber und Graphen-LDP für maximale Reinheit und geringste Störgeräusche bei der Signalübertragung. Die Plattenspieler setzen ebenfalls auf wertige Materialien und moderne Technologie. Die Chassis bestehen aus CNC-gefrästem Aluminium für hohe Stabilität und Resonanzarmut. Thermoplastisches POM und eine präzise Lagerkonstruktion aus Edelstahl und Teflon werden für hohe Laufruhe verwendet.

Zavfino arbeitet hier eng mit den Branchen-Größen Helmut Thiele und Walter Fuchs zusammen. Thieles Expertise bringt Zavfino bei der Entwicklung des 12-Zoll-Tonarms ein. Walter Fuchs sorgt mit hochwertigen Motorsteuerungen in verschiedenen Zavfino-Modellen für klangliche Präzision.

Thomas Henke, Geschäftsführer der IAD GmbH, kommentiert: "Mit Zavfino haben wir eine ausgezeichnete und logische Ergänzung unseres bestehenden High-End-Sortiments gefunden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, unseren Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz diese außergewöhnlichen Produkte anbieten zu können."

Zavfino ergänzt das IAD-Portfolio mit audiophilen Produkten für Vinyl-Enthusiasten, die bereits mit Phono-Verstärkern von Luxman und Soulnote, High-End-Lautsprechern von Wilson Benesch und Tonträgern von Stereosound aus Japan sehr gut bedient werden.

Weitere Informationen zur Firma Zavfino und ihren Produkten gibt es auf der originalen Webseite des Herstellers:

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In Kürze gibt es auch alle Infos und Produkte auf der deutschen Website:

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