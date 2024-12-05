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"Here" von Robert Zemeckis erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Here" auf Blu-ray Disc. Das Fantasy-Drama von Robert Zemeckis mit Tom Hanks und Robin Wright läuft seit dem 12.12.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 14.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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