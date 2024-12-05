"Grobschnitt: Solar Music Live (Remix 2024)" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP
05.12.2024 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Grobschnitt: Solar Music Live (Remix 2024)" auf Blu-ray Disc, CD & LP. 44 Jahre nach der Erstveröffentlichung wird das Album der Hagener Rockband am 13.12.2024 noch einmal mit einer neuen Abmischung aufgelegt und inklusive Dolby Atmos & 5.1-Mix auf Blu-ray Disc präsentiert. Diese ist allerdings nur als Teil eines handsignierten Boxsets mit Doppel-LP, CD und Blu-ray Disc erhältlich. Die CD und LP mit dem neuen 2024er Remix erscheinen hingegen auch einzeln.
