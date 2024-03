News

Horror-Klassiker "Ein Toter hing am Glockenseil" erstmals auf Blu-ray Disc

Subkultur Entertainment veröffentlicht "Ein Toter hing am Glockenseil" (La Cripta e l'incubo / The Crypt of the Vampire) im März erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Horror-Klassiker aus dem Jahr 1964 mit Christopher Lee erscheint am 22.03.2024 in der ungeschnittenen Fassung auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und italienischem DTS HD 1.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Trailer geplant.

