"City of Darkness" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
04.12.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "City of Darkness" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Martial Arts-Action-Abenteuer über rivalisierende Triaden im Hong Kong der 1980er Jahre erscheint voraussichtlich inklusive Dolby Atmos-Mix am 27.02.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of, Behind the Scenes-Featurette, Interviews und Trailer geplant.
Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:
