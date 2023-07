News

DAB+: Neue Sender für bundesweites Digitalradio geplant

Media Broadcast baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Multiplexes weiter aus. Nach dem heutigen Start eines neuen Senders in Zwickau sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 in drei weiteren Bundesländern zusätzlich vier neue Senderstandorte in Betrieb genommen werden, über die der 1. nationale DAB+ Multiplex im Kanal 5C ausgestrahlt wird:

Zwickau (Sachsen) Zwickau, A4

Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) Landkreis Bad Kreuznach, A61, B48

Hornisgrinde (Baden-Württemberg) Murgtal, Baiersbronn, B500, B462

Mainhardt (Baden-Württemberg) Rems-Murr-Kreis, B14

Merchingen (Saarland) Landkreis Merzig-Wadern, A8

Die Termine zur Inbetriebnahme der Standorte sollen nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht werden. Ende 2023 soll das Sendernetz insgesamt 165 Standorte umfassen. Folgende Programme werden über Kanal 5C ausgestrahlt:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

