News

"Harry & Sally" vor dem 4K Ultra HD Blu-ray-Start noch einmal im Kino

Capelight veröffentlicht "Harry & Sally" (When Harry Met Sally...) auf Ultra HD Blu-ray. Die Rob Reiner-Komödie mit Billy Crystal und Meg Ryan aus dem Jahr 1989 erscheint am 20.10.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc.

Bereits drei Wochen vorher wird der Film im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe in ausgewählten Kinos gezeigt. Das einmalige Kino-Event ist für den 03.10. geplant. Wer diese Möglichkeit nicht vor Ort hat, bekommt alternativ mit der Ultra HD Blu-ray auch längerfristige Unterhaltung geboten.

Harry & Sally [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray]

Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte

Anzeige



Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet

Deutscher Kinotrailer

US-Kinotrailer

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.