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"Armor" mit Sylvester Stallone erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Armor" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Sylvester Stallone und Jason Patric als Geldtransporterfahrer, die in einen Überfall geraten, erscheint am 07.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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