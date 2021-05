News

"Godzilla vs. Kong" mit Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Godzilla vs. Kong" in den nächsten Monaten in einzelnen Ländern auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. So z.B. am 17.06.2021 in den USA und am 14.06.2021 in Großbritannien.

In den USA hat Warner auch bereits einige Informationen zur Ausstattung bekannt gegeben. Demnach wird die dort für den 15.06.2021 geplante Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und ein Audio-Kommentar geplant.

In Deutschland ist derzeit noch ein Kinostart von "Godzilla vs. Kong" geplant, der laut den letzten Informationen voraussichtlich am 17.06.2021 erfolgen sollte.

Der erste Godzilla-Film von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 ist hierzulande seit dem 06.05.2021 als "Ultimate Collector's Edition" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich.

ebenfalls bereits erhältlich: