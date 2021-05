News

Alle Fußball-EM-Spiele live in Ultra HD bei MagentaTV von der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom hat sich bereits im März in einer langfristigen Vereinbarung mit ARD und ZDF die Übertragung aller Spiele der UEFA Europameisterschaft 2020 und der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gesichert und jetzt einige weitere Details zum geplanten TV-Angebot der EM in Ultra HD veröffentlicht.

Die Telekom will alle 51 Spiele der auf 2021 verschobenen "UEFA EURO 2020" live in Ultra HD übertragen, davon zehn Spiele, die ausschließlich bei der Telekom gezeigt werden. Dazu wird die Telekom auf MagentaTV vier Kanäle anbieten: Zwei in Full-HD und zwei in Ultra HD. Die Telekom verspricht bis zu zehn Stunden Live-Programm am Tag. Die Fußball-EM soll am 11.06.2021 mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien im Olympiastadion Rom eröffnet werden. Das Finale ist für den 11.07.2021 in London geplant.

Die Medienrechte für die EURO 2024 in Deutschland hatte die Deutsche Telekom bereits 2019 erworben. Durch die Vereinbarung mit ARD & ZDF zu den EM & WM-Spielen werden auch 16 Spiele der WM 2022 ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein. Im Gegenzug können ARD und ZDF 34 von 51 Spielen der EM 2024 live zeigen. Die 17 weiteren Spiele hat sich RTL gesichert.