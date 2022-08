News

"Freddy's Nightmares - A Nightmare on Elm Street - Die Serie" erscheint auf DVD

Pidax veröffentlicht "Freddy's Nightmares - A Nightmare on Elm Street - Die Serie" im Herbst auf DVD.

Die Anthologienserie aus den Jahren 1988-1990 bestand aus insgesamt 44 Episoden, von denen die 16 auch in deutsch synchronisierten Folgen neben dem englischen Originalton in dem 4 DVD-Set im 4:3-Format mit Dolby Digital 2.0-Ton enthalten sind, welches ab dem 16.09.2022 im Handel erhältlich sein soll.

Die zwei Folgen "It's a Miserable Life" und "Killer Instinct" sind auch in der "Nightmare on Elm Street - Collection" als Bonus-Material enthalten, die bereits 2011 auf Blu-ray Disc veröffentlicht wurde.

bereits erhältlich:

Episodenliste:

1. No More Mr. Nice Guy

2. It‘s a Miserable Life

3. Killer Instinct

4. Freddy‘s Tricks and Treats

5. Judy Miller, Come On Down

6. Saturday Night Special

7. Sister‘s Keeper

8. Mother‘s Day

9. Rebel Without a Car

10. The Bride Wore Red

11. Do Dreams Bleed?

12. The End of the World

13. Deadline

14. Black Tickets

15. School Daze

16. Cabin Fever

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.