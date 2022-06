News

"Everything Everywhere All At Once" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Everything Everywhere All At Once" im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Science Fiction-Komödie von Daniel Scheinert und Dan Kwan (Swiss Army Man) mit Michelle Yeoh wird am 12.08.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, mehrere Making of Featurettes und Deleted Scenes geplant.

Everything Everywhere All At Once (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Anzeige

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Regie,Drehbuch)

Featurettes

Deleted Scenes mit Audiokommentar von Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Outtakes

Music Visual

Everything Everywhere All At Once (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Anzeige

Extras:

Audiokommentar von Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Regie,Drehbuch)

Featurettes

Deleted Scenes mit Audiokommentar von Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Outtakes

Music Visual

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.