Finaler Trailer für Baz Luhrmans "Elvis" online

Warner hat kurz vor dem Kinostart den finalen Trailer für "Elvis" veröffentlicht. Das Biopic von Baz Luhrman (Der große Gatsby) über den "King of Rock" mit Austin Butler und Tom Hanks wird am 23.06.2022 in den deutschen Kinos starten.

Mit der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Veröffentlichung ist dann im Herbst zu rechnen.

