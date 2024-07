News

Erster Trailer für Mel Gibsons "Flight Risk" online

Ascot Elite hat den ersten deutschen Trailer für "Flight Risk" veröffentlicht:

Der neue Action-Thriller von Mel Gibson mit Mark Wahlberg über einen Air Marshal-Gefangenentransport mit ungewissem Ausgang soll am 17.10.2024 in den deutschen Kinos starten.

"Flight Risk" ist Mel Gibsons erste Regiearbeit seit "Hacksaw Ridge" aus dem Jahr 2016. Zuletzt war Gibson als ausführender Produzent an "Sound of Freedom" beteiligt und arbeitet derzeit an dem Zweiteiler "Die Passion Christi: Die Auferstehung".

