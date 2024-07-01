News

DAB+: Erstes Bundesland schaltet UKW-Rundfunk für Digitalradio ab

Schleswig-Holstein beendet die analoge Radioverbreitung im UKW-Standard. Private und öffentlich-rechtliche Radiosender haben sich mit der Landesregierung und der Landesmedienanstalt darauf geeinigt, die Programmverbreitung per UKW-Antenne im nördlichsten Bundesland von 2025 bis 2031 schrittweise auf das Digitalradio DAB+ umzustellen.

Der Parallelbetrieb soll bis Mitte 2031 in Schleswig-Holstein beendet werden. Radio wird dann via Antenne digital über DAB+ oder über das Internet zu empfangen sein. Der NDR bietet seine Radioprogramme auch via DVB-T2 HD an. Letzte lokale Lücken im DAB+ Sendernetz sollen vor dem Umstieg durch zusätzliche Sendeanlagen geschlossen werden. Bereits vorher könnte sich der UKW-Empfang aber in einzelnen Regionen verschlechtern, da der NDR die Sendeleistungen im UKW-Netz ab 2025 reduzieren möchte.

Das Digitalradio Büro Deutschland beschreibt die anstehenden Veränderungen für die einzelnen öffentlich-rechtlichen und privaten Radio-Sender in Schleswig-Holstein folgendermaßen:

Im Jahr 2025 wird ein wesentlicher Meilenstein in der Digitalisierung des Hörfunks erreicht. Für RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein, delta radio und Antenne Sylt erfolgt eine vollständige Migration von UKW auf DAB+ und IP-Webradio.

Der NDR wird die DAB+ Versorgung in den Jahren 2025 und 2026 mit der Inbetriebnahme weiterer Sender verbessern, um gleichzeitig den Stromverbrauch bei verbleibenden UKW- Sendern im Sinne der Nachhaltigkeit senken zu können. In den Regionen Niebüll (2025), Garding (2027) und Husum (2027) sowie auf Helgoland (2026) setzt der NDR beim Programm N-JOY ausschließlich auf das digitale Hörfunkangebot, welches mit einer verbesserten Versorgung einhergeht. Weitere Regionen werden folgen. Seitens des NDR sind ab 2028 weitere Schritte geplant, um 2031 den Umstieg vollzogen zu haben.

Das Deutschlandradio wird ab Mitte 2025 für 16 UKW-Sender auf eine rein digitale Versorgung mit DAB+ umstellen.

Der Offene Kanal Schleswig-Holstein steigt noch in diesem Jahr in den Simulcast ein und plant, zu einem geeigneten Zeitpunkt den vollen Umstieg auf DAB+ durchzuführen. 2026 steht der Umstieg bei Klassikradio sowie für das Freie Radio Neumünster und das Freie Radio Flensburg an. 2027 ist dann Radio Lübeck an der Reihe.

Mit dem Sender R.SH wird Ende Juni 2031 dann der Umstieg von UKW auf DAB+ für alle Beteiligten abgeschlossen sein.

