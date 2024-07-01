News

Verkaufsstart für LG OLED evo M4 mit Wireless 4K 144Hz

Bildquelle: LG

LG steht kurz vor dem offiziellen globalen Launch der neuen OLED evo M4 Serie mit Zero Connect Box, also drahtloser HDMI-Bildsignalübertragung. Laut Hersteller ist der LG OLED evo M4 der erste TV, der 4K-Signale mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz drahtlos überträgt. Zusätzlich zu 97, 83 und 77 Zoll gibt es die Topmodelle der M Serie auch in 65 Zoll. 144Hz gibt es allerdings in Verbindung mit 4K nur bis 83 Zoll, beim 97-Zöller muss man sich mit 4K120 zufrieden geben.

LG gibt den heutigen Tag als Startschuss für den Roll-Out des Gerätes an. Der LG OLED evo M4 Fernseher ist mit dem alpha11 AI-Prozessor ausgestattet, der 30 Prozent mehr Rechenpower und eine um 70 Prozent höhere Grafikleistung verspricht.

