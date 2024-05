News

Starttermin für "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2" steht fest

Amazon Prime Video hat den ersten Teaser-Trailer für die zweite Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power) veröffentlicht:

Der Start der zweiten Staffel der Fantasy-Serie ist für den 29.08.2024 geplant.

Offizielle Synopsis:

Sauron ist zurückgekehrt. Von Galadriel verstoßen, ohne Armee oder Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher auf seine Gerissenheit verlassen, um seine Kraft wiederzuerlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu überwachen, die es ihm ermöglichen sollen, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden. Staffel 2 von Amazons "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" baut auf der epischen ersten Staffel auf und stürzt selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere in eine Flut der Dunkelheit. Sie fordert jeden heraus, seinen Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht. Elfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfüße ... während Freundschaften getestet werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, kämpfen die Mächte des Guten immer tapferer darum, das zu bewahren, was ihnen am wichtigsten ist.



