Erste Details zu Michael Bays "Ambulance" auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Kurz nach dem Kinostart von Michael Bays "Ambulance" gibt es jetzt erste Informationen zur Heimkino-Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Bei der FSK wurde bereits erstes Bonus-Material geprüft. Dabei handelt es sich um die folgenden Making of-Featurettes:

Aerial Assault

Bayhem

Chase capital of the world Finding Ambulance

Pedal to the metal

A Tribute to first responders

Die Gesamtlaufzeit dieser Specials beträgt über 30 Minuten. Technische Informationen zur Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc liegen noch nicht vor. Bei Universal dürften die Chancen auf einen deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix aber ziemlich hoch liegen.

"Ambulance" läuft seit dem 24.03.2022 in den deutschen Kinos. Der erste Michael Bay Kinofilm seit "Transformers - The Last Knight" (2017) wurde mit RED-Kameras in 6K und 8K-Auflösung gedreht und erscheint voraussichtlich im 2. Halbjahr auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

"Ambulance" wird auch als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich sein.

