"Elvis on Tour" erscheint als CD/Blu-ray Disc-Set

Sony Music veröffentlicht im Dezember "Elvis on Tour" auf CD und Blu-ray Disc. Das Box-Set besteht aus sechs CDs mit Live-Aufnahmen von der Elvis Presley-Tournee 1972 durch Nordamerika sowie dem dabei entstandenen Konzertfilm "Elvis On Tour" auf Blu-ray Disc. Das Box-Set enthält insgesamt 145 Titel, darunter 91 bislang unveröffentlichte Titel.

Der Verkaufsstart der "Elvis on Tour"-Box ist für den 02.12.2022 geplant. Bereits am 22.09.2022 veröffentlicht Warner das "Elvis"-Biopic von Baz Luhrman über den "King of Rock" mit Austin Butler und Tom Hanks auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

