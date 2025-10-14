News

beyerdynamic präsentiert den neuen DT 270 PRO Kopfhörer

Bildquelle: beyerdynamic

"Studioqualität für ambitionierte Einsteiger und Einsteigerinnen" titelt beyerdynamic beim neuen DT 270 PRO. Der geschlossene Studio-Kopfhörer für Recording und Monitoring soll mit ehrlichem Studio-Sound, bequemen Velours-Ohrpolstern, hochwertiger Verarbeitung einem besonders attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Ob bei Musikproduktionen, Podcast-Aufnahmen oder beim Üben eines Instruments.

Preislich liegt der Kopfhörer bei knapp unter 100 Euro, kommt aber mit den typischen Eigenschaften der PRO-Serie daher. Er ist etwas kompakter und zeigt auch hohe Vielseitigkeit mit beidseitig anschließbarem Kabel und einem beiliegenden USB-C-auf-3,5mm-Adapter. Die Impedanz von 45 Ohm und das geringe Gewicht von 194g unterstreichen seine Flexibilität. Außerdem ist im Lieferumfang, der für die Preisklasse erstaunlich üppig ausfällt, auch ein hochwertiger Transportbeutel enthalten.

Klanglich nimmt er sich ebenfalls die PRO-Serie zum Vorbild und setzt, laut beyerdynamic, auf einen ausgewogenen, detaillierten Sound mit klaren, aber unaufdringlichen Bässen, natürlichen Mitten und feinen, angenehm samtigen Höhen.

Zusätzlich zu den austauschbaren Velours-Ohrpolstern sorgt die leichte und zuverlässige Federstahlkonstruktion im gepolsterten Kopfbügel für hohen Tragekomfort auch bei langen Sessions.

„Mit dem DT 270 PRO machen wir die DNA unserer beliebten PRO-Serie für noch mehr Menschen zugänglich“, erklärt Ante Mihalj, Produktmanager bei beyerdynamic. „Wir wollten einen Kopfhörer entwickeln, der originalen PRO-Sound für Einsteiger:innen und erfahrene Musikschaffende bietet – und genau das ist uns mit dem DT 270 PRO gelungen. Wir freuen uns, das Portfolio um diesen vielseitigen Neuzugang mit Studio-Charakter erweitern zu können.“

Der DT 270 PRO ist ab dem 14. Oktober 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,00 Euro (inkl. MwSt.) im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Ersatzteile und Ohrpolster können separat nachbestellt werden.

