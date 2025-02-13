News

Disney+ zeigt Oscar-Verleihung live

Disney+ überträgt die Oscar-Verleihung in diesem Jahr live. Abonnenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Preisverleihung im Dolby Theatre am Montag, den 3. März ab 01.00 Uhr morgens live bei dem Disney-Streaming-Dienst sehen. Die Oscar-Verleihung wird erstmals vom Talk Show-Moderator Conan O'Brien moderiert. Von Disney sind in diesem Jahr u.a. die Filme „Alles steht Kopf 2“, „Planet der Affen: New Kingdom“, „Alien: Romulus“ in verschiedenen Kategorien für den Oscar nominiert.

Neben Disney+ werden die Oscars auch im Fernsehen von ProSieben sowie dem Streaming-Dienst Joyn übertragen. Dort läuft die Vorberichterstattung bereits ab Sonntag Abend um 22:30 Uhr.

www.disneyplus.com

