Apple TV+ App für Android-Smartphones veröffentlicht

Apple hat seine Apple TV+ App jetzt auch für Smartphones mit Android-Betriebssystem veröffentlicht. Die App ermöglicht die Nutzung des Streaming-Dienstes Apple TV+ aber derzeit nicht wie mit der Apple TV-App für Fernseher mit Android TV zusätzlich das Abspielen von gekauften oder geliehenen Filmen und Serien aus dem iTunes Store.

Die Apple TV+ App kann über den Google Play Store installiert werden. Zur Aktivierung eines vorhandenen Apple-Accounts ist nach dem Login die Freigabe mit einem Bestätigungscode auf einem bereits registrierten Apple-Gerät erforderlich.

Apple TV+

