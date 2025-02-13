News

"Hundreds of Beavers" erscheint auf Blu-ray Disc

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Hundreds of Beavers" auf Blu-ray Disc. Die Stummfilm-Komödie von Mike Cheslik läuft seit dem 13.02.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 27.06.2025 mit DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Neben der einfachen Blu-ray Disc wird "Hundreds of Beavers" auch als Mediabook-Edition mit zusätzlicher Bonus-Blu-ray exklusiv bei jpc.de erhältlich sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.