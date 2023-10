News

Disney: "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) noch vor Jahresende auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. In den USA wurde der fünfte Indiana Jones-Film jetzt für den 05.12.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein fünfteiliges Making of mit einer Gesamtlaufzeit von rund 50 Minuten und ein "Isolated Music Score" mit dem Soundtrack von John Williams geplant, der auf der Ultra HD Blu-ray ebenfalls in Dolby Atmos (und Dolby Digital 5.1 auf Blu-ray Disc) präsentiert wird.

Der deutsche VÖ-Termin von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ist noch nicht bekannt.

Bereits jetzt ist "Indiana Jones 5" zum Kauf auf digitalen Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich - je nach Anbieter auch in 4K und zumindest mit englischem Dolby Atmos-Sound.

