News

"Die Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds & Snakes" bekommt deutschen Kinostart

Ende nächsten Jahres soll "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" ins Kino kommen. Das Prequel der "Hunger Games"-Reihe soll laut den aktuellen Planungen am 16.11.2023 in den deutschen Kinos starten.

Der Film basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange" von Suzanne Collins und wird derzeit von Francis Lawrence inszeniert, der bereits bei den letzten "Panem"-Filmen Regie führte.

Die vier "Die Tribute von Panem"-Filme werden von StudioCanal im November in einer neuen "10th Anniversary 4K Ultimate Collection" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Das Steelbook-Set mit den vier Filmen der "Hunger Games"-Reihe auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheint am 23.11.2022 und wird exklusiv bei Amazon.de erhältlich sein.

