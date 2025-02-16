"Mufasa: Der König der Löwen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Disney veröffentlicht "Mufasa: Der König der Löwen" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Disney-Abenteuer erscheint am 04.04.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Außerdem erscheint auch noch eine "2 Movie Collection" inklusive dem ersten Teil auf Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind zahlreiche Making of-Featurettes sowie "Deleted Scenes" und ein "Sing' mit beim Film"-Modus geplant.
Update: "Mufasa" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
Bereits am 14.03.2025 erscheint Disneys "Vaiana 2" als Blu-ray Disc-Steelbook und einfache Blu-ray Disc.
bereits erhältlich:
