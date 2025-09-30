Neuer Amazon Fire TV Stick 4K Select mit Vega OS
Amazon hat den neuen Fire TV Stick 4K Select vorgestellt. Der neue 4K-Streaming Stick ist der erste Fire TV Stick mit dem neuen Vega OS. Amazon nutzt bei dem neuen Modell ein selbstentwickeltes System auf Linux-Basis während das bisherige Fire TV OS im Kern auf Google Android basierte. Amazon hält sich mit Informationen zu Vega OS ziemlich zurück und macht keine Angaben dazu, wieviele Apps direkt zum Start verfügbar sein werden. Prominent herausgestellt werden lediglich Prime Video, Netflix, Disney+ sowie die Mediatheken von ARD & ZDF. Apps sollen nur aus dem offiziellen "Amazon Appstore" installiert werden können. Xbox und Amazon Luna-Streaming sollen nach einem Update verfügbar sein.
Der Fire TV Stick 4K Select ist in Deutschland ab dem 15.10.2025 für 54,99 EUR erhältlich. Darüber hinaus gibt es von Amazon auch neue Fernseher der Fire TV Omni QLED-Serie (50, 55, 65 oder 75 Zoll) ab 699,99 EUR, der Fire TV 4-Serie (43, 50 oder 55 Zoll) ab 499,99 EUR und der Fire TV 2-Serie (32 oder 40 Zoll) ab 279,99 EUR, deren Verkaufsstart derzeit noch offen ist. Ab dem 29.10.2025 wird der neue Amazon Echo Dot Max für 109,99 EUR und der Amazon Echo Studio für 239,99 EUR erhältlich sein.
