Die Disney+ Highlights im März

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Neuheiten

2. März

+ West Side Story

+ The Good Fight - Staffel 5

+ A Million little Things - Staffel 3

9. März

+ The Great North – Staffel 2 (Star)

+ Antidisturbios – Bereitschaftspolizei – Staffel 1 (Star)

11. März

+ Rot (Pixar)

+ Embrace the Panda: Making Turning Red (Pixar)

14. März

+ Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 5 (Star)

+ Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 18

16. März

+ Nightmare Alley (Star)

18. März

+ More than Robots (Disney+ Original)

+ Im Dutzend noch billiger

+ No Exit

23. März

+ Es war nicht meine Schuld – Staffel 1 (Star)

+ Parallel Worlds (Disney+ Original)

+ The Eyes of Tammy Faye

25. März

+ Ice Age - Die Abenteuer von Buck Wild

+ Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus (Disney+ Original)

+ OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (ein SOUR-Film)

25. März

+ Moon Knight (Marvel)

Neue Katalog-Titel

2. März

+ The Good Fight – Staffel 1-4 (Star)

+ A Million Little Things – Staffel 1-2 (Star)

4. März

+ Darjeeling Limited (Star)

+ Jede Sekunde zählt – The Guardian (Star)

+ Heidi (Star)

+ Die kleine Hexe (Star)

+ Tschick (Star)

+ What a Man (Star)

+ When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star)

9. März

+ Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4 (National Geographic)

+ This Is Us: Das ist Leben – Staffel 1-5 (Star)

11. März

+ Haus über Kopf (Star)

+ Der Club der toten Dichter (Star)

+ Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star)

+ Dame, König, Ass, Spion (Star)

+ True Lies – Wahre Lügen (Star)

+ Vatertage – Opa über Nacht (Star)

16. März

+ Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

+ The Returned – Staffel 1&2 (Star)

18. März

+ Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka (Star)

+ Willkommen bei den Sch'tis (Star)

+ Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin (Star)

+ Deadpool 2 (Marvel)

+ Gegen die Wand (Star)

+ Kinsey – Die Wahrheit über Sex (Star)

+ Strange Magic (Star)

+ Unter der Sonne der Toskana (Star)

23. März

+ Danger Decoded – Staffel 1 (Star)

25. März

+ Die fabelhafte Welt der Amélie (Star)

+ Boy 7 (Star)

+ Bride Wars – Beste Feindinnen (Star)

+ Zwei Asse trumpfen auf (Star)

+ Early Man – Steinzeit bereit (Star)

+ Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star)

+ The Help (Star)

+ Zwei außer Rand und Band (Star)

+ I Heart Huckabees (Star)

+ Zwei bärenstarke Typen (Star)

+ Vier Fäuste gegen Rio (Star)

+ Shaun das Schaf – Der Film (Star)

30. März

+ Fernab des Gesetzes – Staffel 3 (National Geographic)

+ New York Cops - N.Y.P.D. Blue – Staffel 3-6 (Star)

