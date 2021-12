News

Die Disney+ Highlights im Januar

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt.

Für den 24. Dezember kündigt Disney außerdem noch den Start von "Encanto" an, der im Februar auch auf Blu-ray Disc und DVD erscheint.

Neuheiten

5. Januar

+ Antlers (Star)

+ Big Sky - Staffel 2 (Star)

12. Januar

+ Eternals (Marvel)

+ The Most Dangerous Animal of All (Star)

19. Januar

Anzeige

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye (Disney+ Original)

+ The World According to Jeff Goldblum – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney+ Original)

+ Queens (Star)

26. Januar

+ Insanity (Original Serie LATAM / Star)

+ Marvel's Hit-Monkey (Star)

Neue Katalog-Titel

5. Januar

+ Dave – Staffel 2 (Star)

+ Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 1 (National Geographic)

7. Januar

+ Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Star)

+ Can You Ever Forgive Me? (Star)

+ Marley & Ich (Star)

+ Tagebuch eines Skandals (Star)

+ Nicht auflegen! (Star)

12. Januar

+ Touch – Staffel 1&2 (Star)

14. Januar

+ Kalender Girls (Star)

+ Date Night - Gangster für eine Nacht (Star)

+ Glass (Star)

+ Shape of Water - Das Flüstern des Wassers (Star)

+ Stan & Ollie (Star)

19. Januar

+ Family Guy – Staffel 19 (Star)

21. Januar

+ Believeland (ESPN / Star)

+ The Birth of Big Air (ESPN / Star)

+ Catholics vs. Convicts (ESPN / Star)

+ Elway to Marino (ESPN / Star)

+ Fernando Nation (ESPN / Star)

+ Four Days in October (ESPN / Star)

+ Free Spirits (ESPN / Star)

+ The Gospel According to Mac (ESPN / Star)

+ Guru of go (ESPN / Star)

+ The Hate U Give (Star)

+ Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine! (Star)

+ Into the Wind (ESPN / Star)

+ King’s Ransom (ESPN / Star)

+ The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star)

+ Playing for the Mob (ESPN / Star)

+ SEC Storied: Herschel (ESPN / Star)

+ Trojan War (ESPN / Star)

+ Youngstown Boys (ESPN / Star)

26. Januar

+ M*A*S*H – Staffel 1-11 (Star)

28. Januar

+ 28 Days Later (Star)

+ 28 Weeks Later (Star)

+ Red Sparrow (Star)

+ The Sixth Sense (Star)

+ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Star)

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.