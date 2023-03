News

Die Disney+ Highlights im April mit "True Lies" aber ohne "Avatar - The Way of Water"

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt. Während die erste Staffel der neuen "True Lies"-Serie ab dem 19. April gezeigt wird, erscheint James Camerons "Avatar - The Way Of Water" noch nicht im April bei Disney+. Disney hat bislang nur den Verkaufsstart des Films für den 04.04. bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video und Apple angekündigt. Auch der VÖ-Termin von "Avatar - The Way Of Water" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist bislang noch offen.

Highlights

„Sam – Ein Sachse“ Ab 26. April (Star)

Peter Pan & Wendy“ Ab 28. April (Disney)

„The Good Mothers“ Ab 5. April (Star)

„Rennervations“ Ab 12. April (Disney)

„How I Met Your Father“ – Staffel 2 Ab 19. April (Star)

Weitere Neuheiten

1. April

+ Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

2. April

Anzeige



+ Ralph & Katie – Staffel 1 (Star)

5. April

+ AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst (Star)

+ The Crossover – Staffel 1 (Disney)

7. April

+ The Right Words (Star)

Anzeige



14. April

+ My Apologies (OT: Ozur Dilerim) (Star)

17. April

+ Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 19 (Star)

Anzeige



+ Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 6 (Star)

19. April

+ True Lies – Staffel 1 (Star)

+ Kindred: Verbunden – Staffel 1 (Star)

+ American Horror Story – Staffel 11 (Star)

20. April

+ Quasi (Star)

26. April

+ Atlanta Medical – Staffel 6 (Star)

Neue Katalog-Titel

7. April

+ Große Erwartungen (1998) (Star)

+ In Time – Deine Zeit läuft ab (Star)

12. April

+ 9-1-1: Lone Star – Staffel 3 (Star)

+ Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas – Staffel 1 (National Geographic)

14. April

+ Oswald, der lustige Hase (Disney)

+ Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (National Geographic)

+ Stuber – 5 Sterne Undercover (Star)

19. April

+ Wildes Hawaii – Staffel 1 (National Geographic)

21. April

+ Jane Goodall: Die Hoffnung (National Geographic)

26. April

+ Roms verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

28. April

+ Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20 (Star)

+ Shutter (Star)

+ Das Geheimnis der Mumie 2 (Disney)

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.