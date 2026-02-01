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"Dexter: Wiedererwachen - Staffel 1" erscheint auf Blu-ray Disc

01.02.2026 Karsten Serck

Paramount veröffentlicht "Dexter: Wiedererwachen" auf Blu-ray Disc. Die erste Staffel der Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ über den Serienmörder Dexter Morgan erscheint am 03.04.2026 auf drei Blu-ray Discs.

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