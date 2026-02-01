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Michael Jackson "Moonwalker - Uncut" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "Moonwalker" auf Blu-ray Disc. Der Michael Jackson-Musikfilm aus dem Jahr 1988 erscheint am 23.04.2026 in der Uncut-Fassung und mit deutscher Kinosynchro als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind ein Musikvideos, Trailer und eine Bildergalerie geplant.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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