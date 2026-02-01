"Deep Star Six" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

01.02.2026 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Deep Star Six" auf Ultra HD Blu-ray. Der Tiefsee Horror-Thriller von Sean S. Cunningham aus dem Jahr 1989 erscheint am 23.04.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Behind the Scenes-Aufnahmen geplant.

