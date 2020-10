News

"Der Herr der Ringe" & "Der Hobbit" parallel zur Ultra HD Blu-ray auch als digitale 4K Extended Editionen

Warner veröffentlicht die "Herr der Ringe" und "Der Hobbit"-Filme am 03.12.2020 nicht nur auf Ultra HD Blu-ray sondern parallel auch in digitaler Form zum Download und Streaming in 4K. Neben der Kinofassung werden die Peter Jackson-Verfilmungen der J.R.R. Tolkien-Romane auch digital als "Extended Edition" in Ultra HD erhältlich sein.

Sehr wahrscheinlich werden die digitalen 4K-Versionen im Apple iTunes Store erhältlich sein während Amazon Prime Video bislang noch keine Warner-Filme in 4K anbietet.

Wer die Filme bereits bei iTunes gekauft hat, kann leider nicht auf ein automatisches Upgrade von HD auf 4K rechnen, da in der Vergangenheit die 4K-Varianten der Warner-Filme oft mit einer anderen Produkt-ID eingestellt wurden und keine Zuordnung früherer Käufe mit dieser ID erfolgte. Hier helfen meist nur Beschwerden beim Kundenservice über die Webseite reportaproblem.apple.com weiter. Aber vielleicht klappt es ja diesmal.

